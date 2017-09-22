В Башкирии 13,7 тысяч человек достигли возраста долгожителей Фото: Башинформ В Башкирии 13,7 тысяч человек достигли возраста долгожителей Фото: Башинформ

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане проживает почти 773 тысяч человек пожилого населения. Это люди в возрасте 60 лет и старше. Из них в возрасте 60-74 лет находятся около 513 тысяч жителей республики, в возрасте 75-89 лет – 246 тысяч человек. 13,7 тысяч человек достигли возраста долгожителей. Им уже исполнилось 90 лет и старше, сообщает Башкортостанстат.

Для современного общества характерно увеличение доли пожилых людей в общей численности населения. В Башкортостане доля населения 60+ на начало 2017 года составила 19%. В целом по России показатель несколько выше – 20,8% (30,5 млн.человек). На момент Всероссийской переписи населения 2010 года удельный вес данной возрастной категории составлял в республике 16,6%, по России — 18,2%.

Одним из факторов увеличения численности пожилых людей является повышение продолжительности жизни. По итогам 2016 года показатель ожидаемой продолжительности жизни населения в России составил 71,87 лет, в Башкортостане — 71 год.

Интересно, что на начало 2017 года в городских поселениях республики проживало 452,4 тысячи человек в возрасте 60 лет и старше, а в сельской — 320,4 тысячи человек.