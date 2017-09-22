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22 сентября Пятница

Уфа   °

В Уфе пройдет фестиваль «Мелодии и ритмы Азии»

КУЛЬТУРА

УФА, 22 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе пройдет фестиваль национальных культур «Мелодии и ритмы Азии». Мероприятие состоится 28 сентября на площади перед Башкирским драмтеатром им. М. Гафури.

В празднике примут участие национально-культурные общественные организации, деятели культуры и искусства, самодеятельные художественные коллективы, студенты вузов и ссузов. Начало праздника в 17.00.

Организаторы фестиваля — Министерство культуры РБ, Дом дружбы народов, Ассамблея народов Республики Башкортостан.

Теги: фестивали, национальные культуры
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