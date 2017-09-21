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21 сентября Четверг

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В Уфе на площади у Дома Профсоюзов прошел детский праздник

ОБЩЕСТВО

В Уфе на площади у Дома Профсоюзов прошел детский праздник

Фото: Мирон Доровских

В Уфе на площади у Дома Профсоюзов прошел детский праздник

Фото: Мирон Доровских

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Уфе на площади у Дома Профсоюзов прошел детский праздник. Мероприятие было посвящено пропаганде здорового образа жизни. В то же время в начале учебного года дети и подростки получили информацию о детских, подростковых и молодежных клубах по месту жительства.

Активисты подростковых клубов «Йэшлек», волонтеры движения «ВМЕСТЕ» раздавали памятки и брошюры по профилактике ВИЧ и СПИД; брошюры и листовки, содержащие информацию о клубах, кружках и секциях подростковых клубов «Йэшлек».

В рамках мероприятия прошли конкурс рисунков «Как я веду здоровый образ жизни», мастер-класс и соревнования по прыжкам на скакалке, соревнования по отжиманиям, конкурс по составлению речевок на тему «Здоровый образ жизни», танцевальный флешмоб «Здоровым быть здорово!», конкурс рисунков на асфальте.

Справка. «Йэшлек» — объединение детских, подростковых и молодежных клубов «Йэшлек» Кировского района г. Уфы. Создано в 2000 году. Занимается организацией содержательного досуга детей, подростков и молодежи по месту жительства, организацией и проведением культурно-массовых, спортивно-оздоровительных, туристических, лекционно-просветительских, экологических и других досуговых мероприятий, профилактикой асоциальных проявлений в подростково-молодежной среде, пропагандой здорового образа жизни. Руководитель — директор Лейля Шакирова.

Теги: праздники
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