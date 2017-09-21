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21 сентября Четверг

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В Уфе пройдет конференция отцов

ОБЩЕСТВО

В Уфе пройдет конференция отцов Фото: администрация Уфы

В Уфе пройдет конференция отцов Фото: администрация Уфы

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Традиционная конференция отцов на тему «Идеальный папа. Какой он?» состоится в Уфе 26 сентября на базе Дома творчества «Орион».

На обсуждение будут вынесены вопросы о роли отцов в укреплении семьи, темы семейного благополучия. Гости форума — профессиональные психологи и научные эксперты расскажут участникам об инструментах построения гармоничных отношений в семье, ответят на интересующие вопросы.

Организатором мероприятия выступает «Школа осознанного родительства», созданная в Демском районе Уфы еще в 1999 году. В пресс-службе администрации района уточнили, в рамках работы «Школой» проводятся постоянные конференции с различными категориями граждан. Цель этих встреч неизменная – это укрепление престижа отцовства и семьи.

Принять участие в мероприятие приглашаются все желающие.

Начало конференции в 18.30.

Теги: семейные ценности, конференции
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