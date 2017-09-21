В Академии наук Башкортостана создана рабочая группа по разработке госпрограммы по сохранению и развитию государственных языков Фото: Олег Яровиков В Академии наук Башкортостана создана рабочая группа по разработке госпрограммы по сохранению и развитию государственных языков Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Академии наук Башкортостана состоялось рабочее совещание по разработке госпрограммы по сохранению и развитию государственных языков республики. На встрече определён состав рабочей группы, назначены ответственные по отдельным направлениям. В частности, Всемирному курултаю башкир поручено подготовить подпрограмму «Башкирский язык». Об этом на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» сообщил председатель Исполкома ВКБ Амир Ишемгулов.

Общественный деятель отметил, что Курултай башкир ведет активную работу в направлении сохранения и развития башкирского языка. Данный вопрос в последнее время неоднократно рассматривался на совете Исполкома. В частности, в основу проекта госпрограммы, о необходимости разработки которой идет речь в Указе главы Башкортостана «О мерах по развитию государственных языков РБ и языков народов РБ», вошли разработки из программы общественной организации по башкирскому языку.

«В разработке данной программы может участвовать каждый житель Башкортостана, неравнодушный к судьбе башкирского языка, — сказал Амир Ишемгулов. — Предложения принимаются по телефону горячей линии: 8 (347) 246-30-42 и на адрес электронной почты kurultay-ufa@mail.ru».

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