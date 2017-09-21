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21 сентября Четверг

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В Башкирии клещи продолжают демонстрировать агрессивность - более 11 тысяч покусанных и около 50 заболевших

ОБЩЕСТВО

В Башкирии клещи продолжают демонстрировать агрессивность - более 11 тысяч покусанных и около 50 заболевших Фото: Олег Яровиков

В Башкирии клещи продолжают демонстрировать агрессивность - более 11 тысяч покусанных и около 50 заболевших Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане сезон опасности заражения клещевыми инфекциями продолжается. Наступившая осень не снизила активность клещей. По данным Роспотребнадзора по РБ, на сегодняшний день за медицинской помощью по поводу присасывания кровососов обратились чуть более 11 тысяч жителей республики. Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Кигинском, Белокатайском, Дуванском, Аскинском, Салаватском, Учалинском, Бирском, Калтасинском, Аургазинском, Караидельском, Мишкинском и Туймазинском районах.

Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» (КВЭ) поставлен в 20 случаях, иксодовый клещевой боррелиоз — в 29. При этом, как отмечают специалисты ведомства, количество заболевших КВЭ в текущем году ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетних значений.

Санитарные врачи напоминают о профилактике, которой следует заняться заблаговременно. Вакцинация традиционно начинается осенью. Полный курс состоит из трех прививок: первая — осенью, вторую можно сделать через месяц или полгода (по желанию), третью — через год. Затем каждые 3-4 года нужно делать повторные прививки. По всем вопросам вакцинации можно обратиться в поликлинику по месту жительства.

При выезде на природу нужно использовать репелленты, надевать защитную одежду, регулярно осматривать себя.

Теги: Роспотребнадзор по РБ, клещи
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