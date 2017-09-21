Участвовать в мониторинге в сфере языковой политики может каждый - Галия Мухамедьянова Фото: Олег Яровиков Участвовать в мониторинге в сфере языковой политики может каждый - Галия Мухамедьянова Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Стать участником рабочей группы по мониторингу реализации федерального и республиканского законодательства в сфере языковой политики может каждый, отметила ее председатель Галия Мухамедьянова. Рабочая группа создана при Общественной палате Башкортостана во исполнение Указа главы республики о мерах по развитию государственных языков и языков народов республики.

«Работа группы — очень ответственное поручение. Мы будем работать в соответствии с законом об основах общественного контроля. На следующей неделе мы будем приглашать в Общественную палату тех, кто желает участвовать в проведении общественного мониторинга — субъектом общественного контроля может стать любой гражданин. Сразу скажу, что мы не ищем негатива, а ищем взаимодействия с органами власти, с общественными организациями, с НКО, — рассказала зампредседателя Общественной палаты РБ Галия Мухамедьянова. — Я считаю, что только вместе, объединив усилия, можно прийти к выходу из сложившейся ситуации. Обсуждаемый сегодня вопрос — это не столько спор — изучать язык или нет, это вопрос воспитания человека, патриота, вопрос гармонизации межнациональных отношений. Языковая политика — это ведь не только знание языков, здесь и история, и традиции народов. Знание культуры, литературы, истории, языка того народа, рядом с которым ты живешь, — это духовная близость, понимание. Тем более актуальна эта тема в свете приближающегося 10-летия детства».

Десять лет детства в соответствии с указом президента России Владимира Путина продлятся в стране с 2018 по 2027 год. Новый проект призван определить основные направления поддержки поколения, входящего во взрослую жизнь.

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