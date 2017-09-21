УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе на площади перед Домом профсоюзов пройдет большой семейный праздник. Активисты подростковых клубов «Йэшлек» подготовили для участников разнообразную программу. Жителей столицы ждут сегодня, 21 сентября, на площади с 17.00 до 21.00.

Организаторы подготовили программу для участников всех возрастов. Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни, популяризация детских, подростковых и молодежных клубов по месту жительства.

Активисты подростковых клубов «Йэшлек», волонтеры движения «ВМЕСТЕ» будут раздавать памятки и брошюры по профилактике ВИЧ и СПИД; брошюры и листовки, содержащие информацию о клубах, кружках и секциях подростковых клубов МБУ ОДПМК «Йэшлек».

Прямо на площади пройдет конкурс рисунков «Как я веду здоровый образ жизни». Здесь же любителей активного образа жизни ждет мастер-класс и соревнования по прыжкам на скакалке. Подростки могут посоревноваться со взрослыми в отжимании. Также запланирована работа станций: «боулинг», «бег в мешках», «рыболов», «вышибала». Желающие смогут перевоплотиться с помощью аквагрима.

Для интеллектуалов подготовлен конкурс по составлению речевок на тему «Здоровый образ жизни».

Завершит программу танцевальный флешмоб «Здоровым быть здорово!».