Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.12 ↑

EUR 69.76 ↓

21 сентября Четверг

Уфа   °

В столице Башкирии сегодня пройдет большой семейный праздник

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Уфе на площади перед Домом профсоюзов пройдет большой семейный праздник. Активисты подростковых клубов «Йэшлек» подготовили для участников разнообразную программу. Жителей столицы ждут сегодня, 21 сентября, на площади с 17.00 до 21.00.

Организаторы подготовили программу для участников всех возрастов. Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни, популяризация детских, подростковых и молодежных клубов по месту жительства.

Активисты подростковых клубов «Йэшлек», волонтеры движения «ВМЕСТЕ» будут раздавать памятки и брошюры по профилактике ВИЧ и СПИД; брошюры и листовки, содержащие информацию о клубах, кружках и секциях подростковых клубов МБУ ОДПМК «Йэшлек».

Прямо на площади пройдет конкурс рисунков «Как я веду здоровый образ жизни». Здесь же любителей активного образа жизни ждет мастер-класс и соревнования по прыжкам на скакалке. Подростки могут посоревноваться со взрослыми в отжимании. Также запланирована работа станций: «боулинг», «бег в мешках», «рыболов», «вышибала». Желающие смогут перевоплотиться с помощью аквагрима.

Для интеллектуалов подготовлен конкурс по составлению речевок на тему «Здоровый образ жизни».

Завершит программу танцевальный флешмоб «Здоровым быть здорово!».

Теги: праздники, здоровый образ жизни
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть