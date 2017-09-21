Жители Башкирии ведут более здоровый образ жизни, чем москвичи и петербуржцы Фото: Дмитрий Слезин Жители Башкирии ведут более здоровый образ жизни, чем москвичи и петербуржцы Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкортостан занял 34 позицию, набрав в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни 66,6 балла. Как обстоят дела в субъектах РФ с ЗОЖ, выяснили эксперты «РИА Рейтинг». Для расчета рейтинга составители проанализировали следующие показатели: долю населения, занимающегося физической культурой и спортом, расходы на табачные изделия, объемы продажи алкогольных напитков в абсолютном алкоголе, количество совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и долю занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

В лидерах рейтинга Чечня (90,9 балла), Дагестан (89 баллов) и Кабардино-Балкария (80 баллов). Москва на 43-й позиции, Санкт-Петербург — на 44-й. В аутсайдерах — Еврейская автономная область (38,7 балла), Магаданская область (39,7 балла) и Камчатский край (42,2 балла).