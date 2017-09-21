Сегодня отмечается Всемирный день русского единения Фото: сайт Собора русских РБ Сегодня отмечается Всемирный день русского единения Фото: сайт Собора русских РБ

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Ежегодно, начиная с 2010 года, 21 сентября отмечается Всемирный день русского единения. Пока это неофициальный праздник, но идею отмечать его поддержали представители русской диаспоры и любители русской культуры уже из 24 стран. Инициатором этого Дня выступил Русский объединительный союз соотечественников (РОСС) в Киргизии, по инициативе которого осенью 2009 года был создан Международный инициативный комитет «Всемирного дня русского единения».

Идея нового праздника была презентована 25 ноября 2009 года председателем РОСС и председателем Международного инициативного комитета, Александром Ивановым, на II Международном молодежном форуме «Санкт-Петербург и молодые соотечественники: Мосты сотрудничества в XXI веке».

Всемирный день русского единения учрежден в целях сохранения этнокультурной самобытности русского народа, позитивной национальной самоидентификации, объединения русских, всего русского мира, взаимодействия между русским сообществом и Россией, для сохранения этнических, исторических и культурных ценностей, развития, популяризации русского языка и литературы как части мирового культурного наследия, а также дальнейшей консолидации в интересах создания мощного интеллектуального, экономического и духовно-культурного русскоязычного пространства в мире.

Памятный день ознаменован рядом важнейших исторических событий в жизни русского народа и России:

1. День основания России — день призвания варягов на Русь — объединение русских племен, начало княжения Рюрика (862).

2. Рождество Пресвятой Богородицы — один из главных праздников, отмечаемый Русской православной церковью.

3. День основания в 859 году города Великий Новгород. В 2009 году широко отмечалось 1150-летие основания «отца» русских городов.

4. День воинской славы России — День победы в Куликовской битве (1380) — начало освобождения Руси от татаро-монгольского ига, положенное великим русским князем Дмитрием Донским. В 2010 году отмечалось 630-летие битвы.

Символом Всемирного дня русского единения является русская берёзка. Каждый год мероприятия в рамках Дня проходят под определенным девизом, среди которых: «Я люблю тебя, мама!», «Сохраним русский язык!», «Велика история Руси, помни ее!», «В единстве и согласии — спасение мира Русского!», сообщает calend.ru.