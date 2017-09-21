Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.12 ↑

EUR 69.76 ↓

21 сентября Четверг

Уфа   °

Сегодня отмечается Всемирный день русского единения

ОБЩЕСТВО

Сегодня отмечается Всемирный день русского единения Фото: сайт Собора русских РБ

Сегодня отмечается Всемирный день русского единения Фото: сайт Собора русских РБ

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Ежегодно, начиная с 2010 года, 21 сентября отмечается Всемирный день русского единения. Пока это неофициальный праздник, но идею отмечать его поддержали представители русской диаспоры и любители русской культуры уже из 24 стран. Инициатором этого Дня выступил Русский объединительный союз соотечественников (РОСС) в Киргизии, по инициативе которого осенью 2009 года был создан Международный инициативный комитет «Всемирного дня русского единения».

Идея нового праздника была презентована 25 ноября 2009 года председателем РОСС и председателем Международного инициативного комитета, Александром Ивановым, на II Международном молодежном форуме «Санкт-Петербург и молодые соотечественники: Мосты сотрудничества в XXI веке».

Всемирный день русского единения учрежден в целях сохранения этнокультурной самобытности русского народа, позитивной национальной самоидентификации, объединения русских, всего русского мира, взаимодействия между русским сообществом и Россией, для сохранения этнических, исторических и культурных ценностей, развития, популяризации русского языка и литературы как части мирового культурного наследия, а также дальнейшей консолидации в интересах создания мощного интеллектуального, экономического и духовно-культурного русскоязычного пространства в мире.

Памятный день ознаменован рядом важнейших исторических событий в жизни русского народа и России:

1. День основания России — день призвания варягов на Русь — объединение русских племен, начало княжения Рюрика (862).

2. Рождество Пресвятой Богородицы — один из главных праздников, отмечаемый Русской православной церковью.

3. День основания в 859 году города Великий Новгород. В 2009 году широко отмечалось 1150-летие основания «отца» русских городов.

4. День воинской славы России — День победы в Куликовской битве (1380) — начало освобождения Руси от татаро-монгольского ига, положенное великим русским князем Дмитрием Донским. В 2010 году отмечалось 630-летие битвы.

Символом Всемирного дня русского единения является русская берёзка. Каждый год мероприятия в рамках Дня проходят под определенным девизом, среди которых: «Я люблю тебя, мама!», «Сохраним русский язык!», «Велика история Руси, помни ее!», «В единстве и согласии — спасение мира Русского!», сообщает calend.ru.

Теги: Всемирный день русского единения
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть