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21 сентября Четверг

Уфа   °

В ближайшие выходные сельхозярмарки будут работать на 10 площадках Уфы

ОБЩЕСТВО

В ближайшие выходные сельхозярмарки будут работать на 10 площадках Уфы Фото: Олег Яровиков

В ближайшие выходные сельхозярмарки будут работать на 10 площадках Уфы Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

23 и 24 сентября на 10 площадках Уфы пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

В Демском районе площадка будет работать на участке автодороги по ул. Правды от ул. Ухтомского до ул. М. Джалиля. В Ленинском районе ярмарка состоится на площадке трамвайного кольца, рядом с домом №2 по ул. Султанова, а также перед сквером «Волна» по ул. Ахметова. В Октябрьском районе будет развернута торговля на площади перед Дворцом спорта (ул. Р. Зорге, 41), а также на аллее по ул. Рыльского, от дома №33 по ул. Гагарина до дома №14 по ул. Рыльского.

Орджоникидзевский район приглашает горожан на площадь им. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14), Советский район — на площадь перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21).

В Калининском и Кировском районах ярмарки развернутся на ул. Интернациональной у пересечения с ул. Машиностроителей и на пересечении ул. Мушникова и Б. Баландина (ул. Мушникова,11), а также по ул. Рабкоров, 5-7.

Учитывая теплый период года, на сельскохозяйственной ярмарке запрещается продажа мяса, мясопродуктов и молочных изделий без соблюдения температурного режима, напомнили в администрации города.

16 и 17 сентября на 14 городских площадках было организовано около 1200 торговых мест. Продукцию нового урожая представили сельхозпроизводители из более 40 сельских районов республики. На реализацию было привезено 35,3 тонны мёда, 407 тонн картофеля и 111 тонн других овощей. Представили свою продукцию республиканские и частные плодопитомники — саженцы, яблоки свежие, ягоды боярышника, черноплодной рябины.

Общая стоимость привозной продукции составила 28 млн рублей. Ярмарки посетили около 27 тысяч человек, привели данные в пресс-службе столичной мэрии.

Теги: сельхозярмарки
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