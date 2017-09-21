Житель Башкирии обнаружил редчайшую древнееврейскую монету Фото: Книжная палата РБ Житель Башкирии обнаружил редчайшую древнееврейскую монету Фото: Книжная палата РБ

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Коллекция Башкирского краеведческого музея обогатилась редчайшими экспонатами, сообщила газета «Красная Башкирия» в апреле 1947 года. На территории республики были обнаружены золотоордынские «дирхемы» и древнееврейский «сикл», выпущенный до нашей эры. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Замечательной нумизматической коллекцией обладает Башкирский краеведческий музей, — говорится в газете. — Она пополнялась с первого дня основания музея в 1864 году». В числе экспонатов музея — татаро-монгольские монеты, начиная с 1292 года, бухарские, кокандские, хивинские, грузинские, турецкие. Имелись также монеты Александра Македонского, помпейские, боспоро-киммерийские, древнегреческих городов.

В 1946 году коллекция музея обогатилась новой находкой 25 золотоордынских серебряных «дирхемов». Две редчайшие монеты нашел житель деревни Каргалы Даут Еникеев. Монеты он обнаружил в борозде вблизи древних курганов, известных раньше как «святые могилы». Одна из найденных сельчанином монет была медная. На обеих её сторонах имелась древнеарабская надпись с обозначением 740 года нашей эры.

Еще более замечательной по редкости была вторая монета, найденная Еникеевым. «Это бронзовый, хорошей чеканки древнееврейский «сикл», являющийся частью серебряного «сикла», — сообщило издание. На одной стороне монеты был изображен пылающий жертвенник, на другой — ветви. В публикации уточняется, что серебряные и бронзовые «сиклы» существовали у древних евреев еще до взятия и разрушения Иерусалима римлянами, произошедших в первом веке нашей эры.

«Уфимская коллекция — одна из самых богатых среди нумизматических коллекций, имеющихся в краеведческих музеях», — отмечает газета.

Справка. Арабская серебряная монета «дирхем» была введена в обращение в конце 7-го века. Сикл являлся весовой и денежной единицей стран Древнего Востока, Древней Персии, а также Иудеи в 2-5 веках до нашей эры.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.