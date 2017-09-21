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21 сентября Четверг

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В Уфе обсудят вопросы межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов

ОБЩЕСТВО

В Уфе обсудят вопросы межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе обсудят вопросы межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В пятницу, 22 сентября, в Уфе пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «Исторический опыт межэтнического и межконфессионального взаимодействия народов России и Башкортостана как фактор и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных отношений в республике». Ее организаторами выступают РОО «Собор русских Башкортостана», Ассамблея народов Республики Башкортостан и Башкирский педагогический университет имени М. Акмуллы.

В конференции примут участие представители общественных организаций, писатели, ученые, преподаватели высших учебных заведений и научных институтов Башкортостана, Татарстана, Москвы, руководители и специалисты муниципальных образований, представители органов власти, работники заинтересованных министерств и ведомств.

Предполагается работа следующих секций:

— история межнациональных и межконфессиональных отношений в Российской Федерации и Республике Башкортостан: межнациональные отношения в молодежной среде в условиях миграции, роль народов в развитии Башкортостана;

— пути гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, роли и задачи общественных организаций, муниципальных органов, государственных органов власти и ведомств, научных учреждений и учебных заведений, средств массовой информации в создании позитивного климата в межнациональных и межконфессиональных отношениях;

— изучение и преподавание государственного языка, истории и литературы в Башкортостане и регионах РФ.

Конференция состоится в Большом зале Государственного Собрания — Курултая РБ. Начало пленарного заседания в 11.00.

Теги: национальная политика, межэтническое и межконфессиональное взаимодействие
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