Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.12 ↑

EUR 69.76 ↓

21 сентября Четверг

Уфа   °

В Уфе абсолютно бесплатно и без направления женщины смогут провериться на рак груди

ОБЩЕСТВО

В Уфе абсолютно бесплатно и без направления женщины смогут провериться на рак груди Фото: из открытых источников

В Уфе абсолютно бесплатно и без направления женщины смогут провериться на рак груди Фото: из открытых источников

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в субботу, 23 сентября, можно будет бесплатно провериться на рак груди. Врачи онкоцентра в поликлинике №43 (ул. М. Рыльского,10, телефон (347) 230-53-13) с 08.00 до 14.00 будут принимать всех желающих из территориальных поликлиник №21,43,51. На прием можно попасть и без направления, уточнили в пресс-службе столичной мэрии.

Цель акции — своевременное выявление и лечение онкологических заболеваний, повышение информированности населения, тем более что рак молочной железы — самая распространенная причина смертности от онкологических заболеваний среди женщин. Единственный путь успешного излечения от этой болезни — ранняя диагностика. Недуг, выявленный на ранних стадиях, в 98% случаев излечивается.

Специалисты напоминают — всем женщинам важно (даже при отсутствии жалоб) один раз в год проходить осмотр у врача-гинеколога; по показаниям проводить ультразвуковое исследование. Женщинам старше 45 лет необходимо каждые два года проходить маммографическое обследование.

Мероприятие по раннему выявлению рака молочной железы «Розовая ленточка в твоем городе» проводит администрация Уфы совместно с Министерством здравоохранения РБ.

Теги: здравоохранение, профилактика онкозаболеваний
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть