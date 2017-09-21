В Уфе абсолютно бесплатно и без направления женщины смогут провериться на рак груди Фото: из открытых источников В Уфе абсолютно бесплатно и без направления женщины смогут провериться на рак груди Фото: из открытых источников

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе в субботу, 23 сентября, можно будет бесплатно провериться на рак груди. Врачи онкоцентра в поликлинике №43 (ул. М. Рыльского,10, телефон (347) 230-53-13) с 08.00 до 14.00 будут принимать всех желающих из территориальных поликлиник №21,43,51. На прием можно попасть и без направления, уточнили в пресс-службе столичной мэрии.

Цель акции — своевременное выявление и лечение онкологических заболеваний, повышение информированности населения, тем более что рак молочной железы — самая распространенная причина смертности от онкологических заболеваний среди женщин. Единственный путь успешного излечения от этой болезни — ранняя диагностика. Недуг, выявленный на ранних стадиях, в 98% случаев излечивается.

Специалисты напоминают — всем женщинам важно (даже при отсутствии жалоб) один раз в год проходить осмотр у врача-гинеколога; по показаниям проводить ультразвуковое исследование. Женщинам старше 45 лет необходимо каждые два года проходить маммографическое обследование.

Мероприятие по раннему выявлению рака молочной железы «Розовая ленточка в твоем городе» проводит администрация Уфы совместно с Министерством здравоохранения РБ.