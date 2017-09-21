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21 сентября Четверг

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Заморозки в Башкирии: МЧС объявило штормовое предупреждение

ОБЩЕСТВО

Заморозки в Башкирии: МЧС объявило штормовое предупреждение Фото: Башинформ

Заморозки в Башкирии: МЧС объявило штормовое предупреждение Фото: Башинформ

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Башкортостана, ночью с 22 по 24 сентября местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на почве до 0, -3 градусов. В связи с этим МЧС по РБ объявило штормовое предупреждение.

В ведомстве предупреждают, что с приходом холодов повышается вероятность возникновения бытовых пожаров в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения. Как правило, в это время наблюдается увеличение эксплуатации населением электронагревательных приборов, использования печного отопления. Кроме того, вероятна угроза для сельскохозяйственных культур.

Уходя из дома, закрывайте окна, балконные двери, выключайте электроприборы. Не допускайте использования неисправных электробытовых приборов, напоминают в МЧС.

Теги: штормовое предупреждение
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