Половину загрязняющих веществ в атмосферу выбрасывают автомобили - Росприроднадзор по Башкирии Фото: ИА «Башинформ» Половину загрязняющих веществ в атмосферу выбрасывают автомобили - Росприроднадзор по Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

В 2016 году в атмосферу на территории Башкирии попало 918,6 тысячи тонн загрязняющих веществ, причем половина приходится на автомобильные выбросы. Об этом на 45-м заседании Госсобрания — Курултая РБ сообщил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РБ Юрий Дудников. Он зачитал парламентариям доклад о деятельности ведомства в 2016 и первом полугодии 2017 года.

По словам Юрия Дудникова, динамика выбросов в атмосферу начиная с 2013 года относительно стабильна.

На Уфу приходится 33% всех выбросов от стационарных объектов, причём только 70% из них приходится на крупные заводы. Анализ жалоб населения северной промышленной зоны, проведённый Росприроднадзором по РБ, показал, что часто горожане реагируют на последствия деятельности небольших предприятий. В ведомстве насчитали более 100 мелких объектов, работа которых никак не контролируется. При этом методики по расчету вреда атмосферному воздуху на сегодняшний день не существует.

Руководитель регионального управления Росприроднадзора привёл и другие цифры. Так, объем загрязненных стоков, сбрасываемых в реки, составляет 277 миллионов кубометров. Ежегодно республика производит 20 миллионов тонн отходов, 1,1 миллиона тонн приходится на коммунальные отходы. Число несанкционированных свалок достигает 2,5 тысячи.

Вред, нанесенный природе в 2016 году, в ведомстве оценивают в семь миллиардов рублей. Полная стенограмма выступления руководителя Управления Росприроднадзора по РБ будет размещена на сайте Госсобрания республики.