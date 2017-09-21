УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Это первый в годичном круге из двенадцати великих двунадесятых праздников.

Рождество Пресвятой Богородицы празднуется церковью как день всемирной радости. В этот светлый день, на рубеже Ветхого и Нового заветов, родилась Дева Мария. Она появилась на свет в небольшом городе Назарете.

Родителями ее были праведные Иоаким из рода пророка и царя Давида и Анна из рода первосвященника Аарона. Супруги были бездетны, так как святая Анна была неплодна. Достигнув преклонных лет, Иоаким и Анна не теряли надежды на милость Божию, твердо веря, что Богу все возможно.

Они дали обет посвятить Богу для служения в храме дитя, которое им пошлет Господь. Бесчадие считалось в еврейском народе наказанием Божиим за грехи, поэтому святые и праведные Иоаким и Анна терпели несправедливые поношения от своих соотечественников. В один из праздников старец Иоаким принес в Иерусалимский храм свою жертву в дар Богу, но первосвященник не принял ее, назвав Иоакима недостойным, ввиду его бесчадия. Святой Иоаким в глубоком горе ушел в пустыню и там со слезами молился Господу о даровании дитяти.

Святая Анна, узнав, что произошло в храме, горько плакала, молилась, призывая на свою семью милосердие Божие. Господь исполнил их прошение, когда святые супруги достигли преклонного возраста и приготовили себя добродетельной жизнью к высокому званию — быть родителями.