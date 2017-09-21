История победы: мальчик из Уфы после пересадки костного мозга поборол острый миелобластный лейкоз Фото: Благотворительный фонд «Потерь нет»





История победы: мальчик из Уфы после пересадки костного мозга поборол острый миелобластный лейкоз Фото: Благотворительный фонд «Потерь нет»

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» поделился очередной историей победы, которая может послужить для многих примером.

Юному уфимцу Максиму Глухову 13 лет. В восемь лет у него обнаружили острый миелобластный лейкоз. Три долгих года Максим боролся с тяжелым заболеванием: перенес несколько курсов химиотерапии, постоянные анализы, уколы, пункции, рецидив болезни и пересадку костного мозга в Москве. После пересадки мальчик вместе с мамой постоянно ездил на обследования в столицу. И вот теперь, пройдя все испытания, Максим может смело заявить о победе над болезнью.

Чтобы справиться с последствиями болезни, в 2016 году фонд «Потерь нет» отправил его на реабилитацию во Владимирскую область, где реабилитационную программу Благотворительного фонда «Шередарь» проходят дети, перенесшие онкологические и гематологические заболевания. В этом году Максим уже принял участие в реабилитационной смене фонда «Потерь нет» в Олимпик Парке.

«Самое главное, что теперь Максим забывает про долгие, мучительные годы, в течение которых боролся с тяжелой болезнью. Сейчас он живет жизнью обычного здорового и счастливого подростка, занимается в детском театре «Росток» в Демском районе Уфы и поет в музыкальном проекте «TwoMaxx». Недавно Максим в составе группы принял участие в музыкальном конкурсе «Уфимская Волна 2017» на радиостанции "Спутник FM"», — рассказали о нем в фонде.

Стать донором костного мозга для нуждающихся в трансплантации может каждый. С 2015 года в Республиканской станции переливания крови ведется пополнение Регистра потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток донорами из Башкортостана. На сегодняшний день в Национальном регистре потенциальных доноров костного мозга имени Васи Перевощикова более 74 тысяч человек. Из них около 460 — жители республики. Сделано 185 пересадок. Подробно о донорстве крови и костного мозга и рекомендациях перед донацией можно узнать в проекте «Героем стать просто» благотворительного фонда «Потерь нет».