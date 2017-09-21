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21 сентября Четверг

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В Башкирии один из негосударственных вузов вошел в перечень лучших в России

ОБЩЕСТВО

В Башкирии один из негосударственных вузов вошел в перечень лучших в России Фото: из открытых источников

В Башкирии один из негосударственных вузов вошел в перечень лучших в России Фото: из открытых источников

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия (ВЭГУ) оказалась в списке лучших вузов страны, составленном по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности вузов. Итоги исследования «Социального навигатора» опубликованы МИА «Россия сегодня».

Помимо государственных высших учебных заведений, эксперты оценили и негосударственные образовательные организации высшего образования (последних 181). Всего в перечень лучших вошли 38 вузов. В их числе и ВЭГУ.

Помимо качества образования, критериями оценки стали наполненность официального сайта, доступность обратной связи со студентами, материально-техническое обеспечение, доброжелательность сотрудников. Составители рейтинга опросили студентов, их родителей и преподавателей учебных заведений. Сайты учреждений подверглись экспертному анализу. Учитывалось наличие сведений о педагогах, доступность обратной связи для студентов.

ВЭГУ набрала высокие баллы по всем критериям, интегральный показатель оценки вуза составил 81,55 балла. В общем рейтинге среди 38 вузов Восточная академия на восьмом месте. Выше всего опрошенные оценили компетентность и доброжелательность сотрудников вуза, а также материально-техническую базу и качество образовательных услуг.

Справка. Независимая оценка качества образовательной деятельности вузов в 2017 году — это уже третий этап оценки российских вузов. С 2015 по 2017 год в стране проанализировали более 900 вузов. В 2017 году оценивались не только государственные, но и негосударственные вузы. В опросе поучаствовали 25,5 тысячи человек.

Исследование показало, что во всех вузах наблюдаются похожие слабые и сильные стороны. Так, к примеру, на сайтах многих вузов есть полные сведения о деятельности организации, официальные документы, информация об образовательных программах. В то же время на сайтах нет информации об обращениях граждан (жалобах, предложениях) и результатах рассмотрения этих обращений, отсутствуют электронные формы для внесения предложений в адрес администрации вуза.

Теги: образование, рейтинги, вузы, ВЭГУ
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