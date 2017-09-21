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21 сентября Четверг

Уфа   °

Мусульмане отмечают наступление Нового года по Хиджре

ОБЩЕСТВО

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В первый день священного месяца Мухаррам наступает Новый год по Хиджре. Эта дата не включена в число праздников ислама и, соответственно, в большинстве мусульманских стран Новый год не отмечают как праздник в светском понимании, сообщается на календ.ру.

В этот день в мечетях читают проповедь, посвященную переезду Пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году — отправной точке мусульманского лунного календаря. Месяц Мухаррам является первым месяцем мусульманского календаря. Считается, что как человек проведет первый месяц года, так и пройдут все остальные двенадцать месяцев. Мухаррам — один из четырех месяцев, в течение которых Аллах особенно запретил конфликты, кровную месть, войны и подобные распри.

Теги: религия, ислам, праздники
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