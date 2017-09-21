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Башкирский журналист Расуль Сагитов издал очередную книгу

КУЛЬТУРА

Башкирский журналист Расуль Сагитов издал очередную книгу Фото: ИА «Башинформ»

Башкирский журналист Расуль Сагитов издал очередную книгу Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Известный в республике журналист и писатель Расуль Сагитов издал очередную книгу «Алтындан алдын мәсьәлә». Сборник, название которого с башкирского языка переводится как «Ценнее золота вопрос», составлен из восьми самостоятельных частей, содержащих в себе радиовыступления, статьи последнего времени автора, опубликованные в периодической печати по общественно-политической, социально-экономической, культурной, литературной, экологической, нравственной тематике, а также эксклюзивные суждения о журналистике, языке, тексты собственных интервью различным средствам массовой информации, мысли о современниках, записи личного интернет-блога, короткие рассказы.

Раздел, посвященный собственно журналистике, озаглавлен поэтически – «Милый душе мир» («Йәнемә ғәзиз донъя»), где подчеркивается, что журналист – это тот, кто всем сердцем любит свою профессию, а не рассматривает ее как обычное место получения заработной платы, у которого от природы развито чувство языка, Родины, долга. Здесь же даются практические советы, размещены различные поучительные истории.

В книге много говорится о красоте речи, основываясь на конкретных жизненных ситуациях, утверждается неоценимое величие языка. «Прекрасная речь необходима каждому, – пишет автор. – Свободное, виртуозное владение языком вызывает большое уважение к человеку. Слова живут только вместе с людьми, лишь благодаря их заботе. У слов есть сердце, душа, которые, так же, как люди, и радуются, и грустят».

Книгу можно приобрести в уфимском магазине «Башакадемкнига».

Расуль Сагитов – заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан, лауреат премии Правительства РБ им. Ш. Худайбердина, член Союза журналистов, Союза писателей РФ и РБ, член Общественной палаты РБ. Автор семи книг. Работает руководителем отдела общественно-политических программ радиоканала «Юлдаш» ГУП ТРК «Башкортостан».

Теги: книгоиздание
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