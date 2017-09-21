УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Синоптики считают, на юге европейской территории России и в Уральском федеральном округе первая половина зимы ожидается теплее, чем в прошлом году. Вероятностный прогноз температуры опубликовал Башгидромет.

Озвучено и распределение температурного фона по Башкирии. Так в октябре температура воздуха будет на 2,5 градуса выше нормы. Ноябрь ожидается холоднее среднегодовых значений на 5 градусов. В декабре, январе и феврале термометры будут показывать температуру выше нормы на -11-14,8 градусов.

Синоптики отмечают, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, за последние 17 лет колебалась в пределах 58 – 81 %. Представляемая информация ориентирована на ее использование федеральными органами исполнительной власти для оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера, в интересах энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

В течение холодного периода 2017-2018 г.г. вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.