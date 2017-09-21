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21 сентября Четверг

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Престольный праздник Рождество-Богородицкого собора Уфы возглавили архиереи митрополии

ОБЩЕСТВО

Престольный праздник Рождество-Богородицкого собора Уфы возглавили архиереи митрополии Фото: Олег Яровиков

Престольный праздник Рождество-Богородицкого собора Уфы возглавили архиереи митрополии Фото: Олег Яровиков

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Престольный праздник Рождество-Богородицкого собора Уфы возглавят архиереи митрополии. Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон,епископы: Салаватский и Кумертауский Николай, Нефтекамский и Октябрьский Амвросий, Епископ Бирский и Белорецкий Илия

принимают участие в торжествах по случаю престольного праздника кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы Уфы. Торжества начались накануне и продолжатся сегодня, 21 сентября. Состоялось Всенощное бдение в соборе, а 09. 00 — начнется Божественная литургия в кафедральном соборе Рождества Богородицы г.Уфы.

Теги: религия, праздники
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