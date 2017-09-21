Престольный праздник Рождество-Богородицкого собора Уфы возглавили архиереи митрополии
Престольный праздник Рождество-Богородицкого собора Уфы возглавили архиереи митрополии Фото: Олег Яровиков
Престольный праздник Рождество-Богородицкого собора Уфы возглавили архиереи митрополии Фото: Олег Яровиков
УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Престольный праздник Рождество-Богородицкого собора Уфы возглавят архиереи митрополии. Митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон,епископы: Салаватский и Кумертауский Николай, Нефтекамский и Октябрьский Амвросий, Епископ Бирский и Белорецкий Илия
принимают участие в торжествах по случаю престольного праздника кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы Уфы. Торжества начались накануне и продолжатся сегодня, 21 сентября. Состоялось Всенощное бдение в соборе, а 09. 00 — начнется Божественная литургия в кафедральном соборе Рождества Богородицы г.Уфы.