В Уфимском районе завершен ремонт автомобильной дороги в Михайловке
УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В Уфимском районе завершен ремонт автомобильной дороги в Михайловке. Ремонт дорожного полотна длиной в 1990 м проходил в рамках проекта Безопасные и качественные дороги.
Устроены водостоки, остановочные карманы, тротуары, восстановлена дорожная разметка. Дорога оснащена пешеходными ограждения, установлены светофоры и дорожные знаки.
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