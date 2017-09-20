В Башкирии определены ответственные за проведение Всемирной Фольклориады Фото: Олег Яровиков В Башкирии определены ответственные за проведение Всемирной Фольклориады Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии определены ответственные за подготовку и проведение IV Всемирной Фольклориады в 2020 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов.

Согласно документу созданы несколько рабочих групп Республиканского оргкомитета. За организацию культурных программ отвечает министр культуры РБ Амина Шафикова. В составе группы также директора Российского дома творчества им. Поленова Тамара Пуртова, Башгосфилармонии Айдар Зубайдуллин, Республиканского центра народного творчества Артур Алибаков. За финансовое обеспечение мероприятия ответственна замминистра культуры Айгуль Хасанова.

За подготовку мест проведения мероприятий и размещения участников, за транспортное, хозяйственное и материально-техническое обеспечение, волонтерское движение отвечают несколько рабочих групп, которые возглавил министр республики Руслан Мирсаяпов.

Обеспечением общественной безопасности займется секретарь Межведомственного совета общественной безопасности Алексей Касьянов, организацией питания участников — председатель Госкомитета по торговле и защите прав предпринимателей Гузэль Асылова, медицинским обеспечением мероприятия — министр здравоохранения РБ Анвар Бакиров.

Медиаобеспечение возложено на рабочую группу, которую возглавил руководитель Агентства по печати и СМИ Борис Мелкоедов.