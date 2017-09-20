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20 сентября Среда

Уфа   °

МВД по РБ предупреждает организаторов несогласованных публичных мероприятий об ответственности

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

МВД по РБ, официальное сообщение. В средствах массовой информации распространены сообщения, что 21 сентября в г. Уфе на площади перед Дворцом спорта (ул. Р. Зорге, 41) и на площади перед Домом профсоюзов (ул. Кирова, 1) заявлено проведение публичных мероприятий в форме митингов. Данные мероприятия не согласованы с органами исполнительной власти.

Управлением МВД России по г. Уфе организаторы лично предупреждены о недопустимости нарушения федерального законодательства. В случае совершения противоправных действий органами внутренних дел будет рассмотрен вопрос о привлечении организаторов и активных участников к установленной законом ответственности.

Теги: МВД
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