УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

МВД по РБ, официальное сообщение. В средствах массовой информации распространены сообщения, что 21 сентября в г. Уфе на площади перед Дворцом спорта (ул. Р. Зорге, 41) и на площади перед Домом профсоюзов (ул. Кирова, 1) заявлено проведение публичных мероприятий в форме митингов. Данные мероприятия не согласованы с органами исполнительной власти.

Управлением МВД России по г. Уфе организаторы лично предупреждены о недопустимости нарушения федерального законодательства. В случае совершения противоправных действий органами внутренних дел будет рассмотрен вопрос о привлечении организаторов и активных участников к установленной законом ответственности.