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20 сентября Среда

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Представители Башкирии завоевали для сборной России золото и бронзу чемпионата Европы по международным шашкам

СПОРТ

Представители Башкирии завоевали для сборной России золото и бронзу чемпионата Европы по международным шашкам

Фото: пресс-служба АНО ПШК «Башнефть».

Представители Башкирии завоевали для сборной России золото и бронзу чемпионата Европы по международным шашкам

Фото: пресс-служба АНО ПШК «Башнефть».

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В литовском Вильнюсе проходит командный чемпионат Европы по международным шашкам, в котором сборная России составлена полностью из представителей Башкортостана — спортсменов профессионального клуба «Башнефть». За мужчин выступают Александр Георгиев, Айнур Шайбаков и Муродулло Амриллаев, соответственно, на первой, второй и третьей досках. У женщин — капитан команды Айгуль Идрисова и на второй доске Алия Аминова. Накануне разыграны медали в быстрой программе — рапиде. У мужской сборной России золото, у женской — бронза. Золото мужской сборной принесла отличная командная тактика: Муродулло Амриллаев был выставлен на третьей доске и стал «забойщиком», принесшим команде «золотые» очки. В итоге в семи партиях у него 13 очков из 14 возможных — шесть побед и одна ничья.

Соревнования продолжатся до 23 сентября, в этот день определятся победители в классической программе, сообщили в пресс-службе АНО ПШК «Башнефть».

Теги: международные шашки
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