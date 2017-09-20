Депутаты и общественники собрали на Набережной Уфы больше трех «КамАЗов» мусора Фото: пресс-службы ОНФ и Единой России







Депутаты и общественники собрали на Набережной Уфы больше трех «КамАЗов» мусора Фото: пресс-службы ОНФ и Единой России

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутаты и общественники собрали на Набережной Уфы больше трех «КамАЗов» мусора. Активисты Общероссийского народного фронта в Башкортостане совместно с региональным отделением партии «Единая Россия» провели экологическую акцию около пляжа «Сипайловское Сочи». Всего к акции присоединились порядка 300 неравнодушных жителей республики.

«Вопросам экологии в нашей республике уделяется особое внимание, не случайно 2017 год был объявлен главой Башкортостана «Годом экологии и особо охраняемых природных территорий», — приветствовал активистов спикер регионального парламента Константин Толкачев. — «Единая Россия» в своей работе также уделяет особое внимание экологии. В регионе успешно реализуется проект «Экология России». В его рамках в этом году была проведена акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе», в которой приняли участие 717 образовательных учреждений. Участниками стали более 34 тысяч человек. На сегодняшний день прошло более 600 экологических уроков».

В уборке любимой уфимцами территории отдыха приняли участие жители города, представители Министерства природопользования и экологии региона и общественных организаций, депутаты горсовета и Госсобрания республики. Акцию активно поддержала администрация Октябрьского района столицы.

Субботник на берегу Уфимки — это первый этап экологической акции «Чистая республика», которая пройдет 23 сентября во многих муниципальных образованиях Башкортостана. В ходе «Чистой республики» будут ликвидированы незаконные свалки, отмеченные на интерактивной карте экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка», сообщили в региональном штабе ОНФ.