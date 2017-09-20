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20 сентября Среда

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Башкирский писатель-сатирик Марсель Салимов стал лауреатом Международного литературного фестиваля в Астрахани

КУЛЬТУРА

Башкирский писатель-сатирик Марсель Салимов стал лауреатом Международного литературного фестиваля в Астрахани

Фото: Рустем Шарипов

Башкирский писатель-сатирик Марсель Салимов стал лауреатом Международного литературного фестиваля в Астрахани

Фото: Рустем Шарипов

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алик Шакиров/.

В Астрахани прошел Международный литературный фестиваль «Поехали! в Астрахань!», в котором приняли участие известные российские и зарубежные писатели, поэты и публицисты. Нашу республику представлял башкирский сатирик, лауреат многих международных и всероссийских творческих фестивалей Марсель Салимов (Мар. Салим).

Организаторами этого интересного культурного мероприятия на берегу Каспия выступили Интернациональный Союз писателей и журналистов, Союз деятелей фантастической литературы и кино, издательства «Шико» и «Аэлита», редакция журнала «Российский колокол» при поддержке администрации губернатора Астраханской области, Министерства культуры и Астраханского казачьего войска.

Главным приглашенным гостем стала писатель Мария Семенова из Санкт-Петербурга, автор бестселлера в жанре славянского фэнтези «Волкодав». Также в конвенте приняли участие председатель правления Интернационального Союза писателей и журналистов, драматург и продюсер Александр Гриценко, заместитель ответственного редактора литературного приложения к «Независимой газете», поэт и критик Андрей Щербак-Жуков, петербургский писатель Саша Кругосветов, а также астраханские мастера пера — писатель-фантаст и поэт Андрей Белянин и писатель, публицист, постоянный автор еженедельника «Литературная газета» Юрий Никитин.

Программа фестиваля была насыщенной: литературные конкурсы, концерты, выступления писателей, поэтические чтения, мастер-классы, семинары для молодых авторов. Для гостей были организованы экскурсии в Астраханский кремль, дом-музей Велимира Хлебникова, по Волге на теплоходе.

«Я впервые посетил этот прекрасный город на Волге, и всё было хорошо, — рассказал агентству «Башинформ» Марсель Салимов. — Организаторы фестиваля устроили настоящий праздник не только для нас, писателей, но и для читателей, для всех астраханцев, любящих читать книги. Именно для таких людей я и передал свои книги в областную научную библиотеку имени Крупской и молодежную библиотеку имени Шаховского».

По результатам своих выступлений на литературных мероприятиях известный башкирский юморист стал лауреатом международного фестиваля. За участие в поэтическом конкурсе «Память предков» Марсель Салимов также был награжден специальным призом «За искрометный юмор».

Теги: литературный фестиваль
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