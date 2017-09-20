Приставы выселили из квартиры жительницы Башкирии более 40 собак Фото: Олег Яровиков Приставы выселили из квартиры жительницы Башкирии более 40 собак Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Приставы выселили из квартиры жительницы Кармаскалинского района Башкирии более 40 собак, сообщает УФССП России по республике.

В суд с исковым заявлением обратились соседи любительницы животных, уставшие от невыносимого запаха и постоянного лая четвероногих. Суд обязал женщину освободить жилье от собак и привести жилое помещение в надлежащее состояние. Однако гражданка отказывалась исполнять решение суда, в свою квартиру она никого не впускала.

Судебные приставы вместе с сотрудниками ветеринарной службы, представителями зоозащитной организации все-таки смогли пройти в квартиру и перевезли всех животных в собачий приют. Многие из были неизлечимо больны, собакам первым делом оказали необходимую медицинскую помощь.

Оказывается, сначала «участливая» женщина просто прикармливала бездомных собак, потом некоторых приютила у себя. Животных она не выгуливала — свои естественные нужды они справляли в квартире. Лестничные пролеты в подъезде были испачканы собаками. Скорее всего, избавиться от стойкого запаха после пребывания здесь такого количества животных получится еще не скоро.