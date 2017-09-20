УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

22 сентября в Национальном музее Республики Башкортостан состоится открытие выставки плакатов «Экология памяти». Проект приурочен к Году экологии и особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан.

В экспозиции будут представлены работы студентов 2-3 курса Уфимского училища искусств, посвященные охране окружающей среды и историко-культурного наследия.

Как сообщила агентству «Башинформ» заведующая отделом выставок Алсу Муфтахова, в рамках проекта состоится актуальный репортаж по сохранению дома по Гоголя, 22 и окружающего исторического ландшафта.