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21 сентября Четверг

Уфа   °

В Уфе в рамках проекта «Экология памяти» поднимут вопрос сохранения дома по Гоголя, 22

КУЛЬТУРА / Год экологии

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

22 сентября в Национальном музее Республики Башкортостан состоится открытие выставки плакатов «Экология памяти». Проект приурочен к Году экологии и особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан.

В экспозиции будут представлены работы студентов 2-3 курса Уфимского училища искусств, посвященные охране окружающей среды и историко-культурного наследия.

Как сообщила агентству «Башинформ» заведующая отделом выставок Алсу Муфтахова, в рамках проекта состоится актуальный репортаж по сохранению дома по Гоголя, 22 и окружающего исторического ландшафта.

Теги: выставки
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