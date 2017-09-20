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В Башкирии начали готовиться к Ночи искусств-2017

КУЛЬТУРА

В Башкирии начали готовиться к Ночи искусств-2017 Фото: Олег Яровиков

В Башкирии начали готовиться к Ночи искусств-2017 Фото: Олег Яровиков

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Всероссийская культурная акция Ночь искусств-2017 состоится вечером 3 ноября. С 18.00 Ночь искусств объединит общими темами мероприятия музеев, библиотек, клубов, театров, филармоний и других учреждений культуры. В акции примут участие все государственные и муниципальные, а также частные музеи и галереи республики.

«Ночь искусств-2017» проводится по трем основным темам. Первая тема – «1917 год и Башкортостан». В 2017 году отмечается 100-летие Великой Октябрьской революции. По инициативе Министерства культуры Российской Федерации во всех музеях России в «Ночь искусств» будут проходить мероприятия, посвященные революции 1917 года.

Вторая тема – «Год экологии и особо охраняемых природных территорий», объявленный в Российской Федерации и Республике Башкортостан. В рамках этой темы музеи представят выставки, проведут культурно-просветительские мероприятия и тематические кинопоказы, посвященные охране природы родного края.

Третья тема – «День народного единства». Акция Ночь искусств приурочена ко Дню народного единства, отмечаемый 4 ноября. В этот вечер музеи представят массовые мероприятия, посвященные истории Дня народного единства, единству Башкортостана и России в истории и современности.

Теги: Ночь искусств
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