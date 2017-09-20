УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Президент пожелал им счастливого, сладкого года, мира и успехов.

«Празднование начала Нового года по иудейскому календарю – важное событие в жизни еврейской общины, дань глубокого уважения к историческому, духовному наследию предков, их самобытной культуре и обычаям. Отрадно, что к этим многовековым традициям вы приобщаете и молодое поколение. В праздничные дни последователи иудаизма подводят итоги пройденного пути, строят планы на будущее и ощущают особую ответственность за благополучие тех, кто нуждается в помощи и поддержке», — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Владимир Путин выразил уверенность, что еврейские организации России и впредь будут активно участвовать в осуществлении востребованных образовательных, просветительских инициатив, в делах милосердия и благотворительности, содействовать утверждению в обществе веротерпимости, добрых отношений между представителями разных религий.