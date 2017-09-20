УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Открытый фестиваль-конкурс ансамблей бального и эстрадного танца «Пчела» пройдет в Уфе, в ГКЗ «Башкортостан» с 5 по 7 ноября. К участию приглашаются любительские коллективы, ансамбли малых форм (до четырех пар), шоу-дуэты.

Возраст конкурсантов: I группа — от 9 до 12 лет (дети); II группа — от 13 до 16 лет (юниоры); III группа – от 17 до 21 года (взрослые); IV группа – от 22 до 30 лет (синьоры).

Конкурс проводится по двум номинациям: бальный танец; эстрадный танец.

Для исполнения обязательны: сюжетный танец или шоу-композицию и номер из репертуара коллектива. Общая продолжительность не более 10 минут в соответствующей номинации и возрастной группе, уточнили в пресс-службе Минкультуры РБ.

При выставлении оценок будут учитываться следующие критерии: слаженность коллектива (синхронность движений, точность линий, рисунка); постановка (композиция, сложности, музыкальность, оригинальность); техника (исполнительское мастерство); артистичность (самовыражение, презентация, костюм).

В ходе конкурсного просмотра также будут оцениваться балетмейстерские работы, как за отдельные номера, так и за программу коллектива, поставленную одним хореографом.

Для участия во всероссийском конкурсе необходимо направить в адрес ГРДНТ имени В.Д.Поленова до 1 октября заявочные документы (анкету, программу выступления, видеоматериал конкурсной программы (10-15 минут) в формате DVD и фотографии.

Адрес ГРДНТ имени В.Д.Поленова: 101000, Москва, Cверчков пер. 8, строение 3, отдел хореографического искусства, тел/факс (495) 624-09-31 – Калыгина Анна Александровна, e-mail: dance2008@list.ru.

По всем организационным вопросам обращаться в адрес ГКЗ «Башкортостан»: г. Уфа, ул. Ленина 50, тел. (347) 273-72-53 Овчинникова Анна Ивановна.

Более подробную информацию можно найти в Положении конкурса.