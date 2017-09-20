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20 сентября Среда

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В Башкирии в ближайшие дни температура воздуха опустится до минусовых значений

ОБЩЕСТВО

В Башкирии в ближайшие дни температура воздуха опустится до минусовых значений Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии в ближайшие дни температура воздуха опустится до минусовых значений Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На территорию Башкирии надвигается холодный атмосферный фронт, что станет причиной дождей, порывистого ветра и понижения температурного фона.

Сегодня, в ночь с 20 на 21 сентября, синоптики прогнозируют +6,+11, по северу до +1 градуса. Завтра днем будет 13-18 градусов тепла.

В ночь на 22 сентября ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3 градуса. В дневные часы воздух прогреется лишь до 10-15 градусов. В последующие дни такой характер погоды сохранится.

Теги: погода
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