В Башкирии впервые пройдет конкурс башкирского этнического творчества Фото: РЦНТ В Башкирии впервые пройдет конкурс башкирского этнического творчества Фото: РЦНТ

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

27 сентября впервые в Абзелиловском районе Башкортостана состоится конкурс башкирского этнического творчества «Ҡыҙыл йәйләүе». Мероприятие проводится в целях развития музыкальных и культурных традиций, поиска и поддержки сэсэнов-сказителей, сочинителей этнической музыки, самодеятельных композиторов, рассказчиков устно-поэтического творчества, расширения их творческого потенциала. Организаторы — Министерство культуры РБ, Республиканский центр народного творчества, Центр сэсэнов республики.

В рамках фестиваля пройдет конкурс башкирского устно-поэтического творчества среди сэсэнов. В нем примут участие как самодеятельные, так и профессиональные исполнители сказители, поэты, сочинители-мастера устно-поэтического и песенного искусства, рассказчики лаҡап (баек) из Башкортостана и регионов РФ до и старше 16 лет.

Также состоится конкурс среди сочинителей башкирской этнической музыки. Его участниками станут самодеятельные композиторы, сочинители башкирской этнической музыки в номинациях инструментальный и вокальный жанр.

В программе фестиваля мастер-классы по сказительскому искусству башкир, по декоративно-прикладному искусству и промыслу, районная выставка — конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства, гала-концерт с участием творческих коллективов и конкурсантов.