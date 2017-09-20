Константин Толкачев показал председателю парламента Татарстана «Театральную ночь» Фото: с сайта русского драмтеатра РБ Константин Толкачев показал председателю парламента Татарстана «Театральную ночь» Фото: с сайта русского драмтеатра РБ

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Константин Толкачев показал председателю парламента Татарстана «Театральную ночь». Спикер регионального парламента совместно с коллегой из Татарстана Фаридом Мухаметшиным в рамках акции «Театральная ночь» посетили Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан, где был показан спектакль «Мой белый калфак» Татарского Государственного Академического театра имени Г. Камала.

Гастроли Татарского Академического театра имени Г. Камала проходили в Уфе с 13 по 19 сентября. Камаловцы представили десять спектаклей, которые уфимцы увидели впервые. Как отмечают артисты, зрители Башкортостана очень тепло приняли их.

«На планете не так уж много народов, которые были бы столь близки и родственны по духу, культуре и языку, как башкиры и татары. И на протяжении веков происходит взаимопроникновение и взаимообогащение наших культур. Так, первые гастроли татарского театра в Уфе, а именно труппы «Сайяр», состоялись еще в 1910 году, — отметил общность башкирской и татарской культур Константин Толкачёв. — Отрадно отметить, что Татарский театр имени Камала достойно продолжает эти славные традиции, заложенные более 100 лет назад».

Фарид Мухаметшин поблагодарил зрителей за теплый прием, который традиционно оказывается во время гастролей татарского театра.

«Мы признательны за гостеприимство. Такие культурные контакты вносят большой вклад в укрепление дружбы и взаимоподдержки между нашими республиками. Я думаю, такие гастроли должны перерасти в более масштабный праздник, какими раньше были Дни Татарстана в Башкортостане и Дни Башкортостана в Татарстане», — рассказал гость из Татарстана.

На спектакле также присутствовали министр культуры РБ Амина Шафикова, главный режиссер ТГАТ им. Г. Камала Фарид Бикчантаев, художественный руководитель ГАРДТ РБ Михаил Рабинович и художественный руководитель БГАТД им. М. Гафури Олег Ханов.

Ранее на встрече, которая состоялась в Государственном Собрании, Константин Толкачев обсудил с Фаридом Мухаметшиным вопросы межпарламентского сотрудничества, в том числе в выработке совместных законодательных инициатив и взаимной поддержке при рассмотрении их на федеральном уровне. Кроме того, были затронуты вопросы сотрудничества Татарстана и Башкортостана в области культуры

Справка. С 1997 года, между Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан и Государственным Советом Республики Татарстан действует Соглашение о сотрудничестве. В рамках межпарламентского взаимодействия проводятся совместные заседания профильных комитетов высших законодательных (представительных) органов власти двух республик, парламенты регулярно обмениваются опытом законотворческой работы.

«Театральная ночь» — ежегодный культурный проект, знаменующий приближение открытия театрального сезона в Башкортостане. Коллективы республиканских театров предлагают своим зрителям разнообразное «театральное меню» — от экспресс мастер-классов и фотосессий в костюмах многочисленных персонажей до интерактивных сценических перфомансов и популярных театрализованных представлений. В культурной акции задействованы все театральные коллективы республики.