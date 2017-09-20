ВТБ в Башкортостане обучил школьников финансовой грамоте Фото: Андрей Старостин ВТБ в Башкортостане обучил школьников финансовой грамоте Фото: Андрей Старостин

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

Руководитель корпоративного филиала ВТБ в Башкортостане принял участие в акции, проводимой башкирским региональным отделением Финпотребсоюза. Алексей Самсонов провел урок финансовой грамотности для учеников 8 и 9 классов школы села Раевка — одной из 23 образовательных организаций, в которых существуют профильные классы по изучению основ управления личными финансами.

На уроке школьники узнали о том, что такое финансовое планирование: как правильно совершать покупки; как и зачем планировать личный и семейный бюджеты; как не стать жертвой мошенников при покупке недвижимости; как рассчитать свои финансовые возможности, если берется кредит в банке.

Школьники активно участвовали в обсуждении каждой темы. И если ученики 9-х классов уже знакомы с основами финансового поведения, то для ребят из 8-х классов это был первый разговор на подобные темы. Большинство вопросов касалось кредитов: как узнать, на какую сумму ты можешь рассчитывать при получении кредита, при каких условиях можно рефинансировать кредит в другом банке, что такое кредитная история и как её не испортить. Интересовались школьники и банковскими картами, их безопасностью, а также возможностью на них сэкономить — Алексей Самсонов рассказал, что такое кешбэк и как это работает.

— Я был приятно удивлен большим интересом учеников к лекции и уровнем финансовой грамотности подростков сельской школы. Это говорит о том, что их родители — довольно активные потребители банковских услуг, что банковские услуги становятся все более востребованы в сельской местности, — прокомментировал Алексей Николаевич. — И мы готовы помочь жителям районов республики стать грамотными и продвинутыми клиентами банков. ВТБ в Башкортостане продолжит принимать активное участие в подобных акциях.