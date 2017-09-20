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20 сентября Среда

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В Уфе пройдет фестиваль параспорта

СПОРТ

В Уфе пройдет фестиваль параспорта Фото: Гульфия Акулова

В Уфе пройдет фестиваль параспорта Фото: Гульфия Акулова

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В субботу, 23 сентября, в Уфе пройдет фестиваль параспорта. Он проводится с целью популяризации и доступности специализированных видов спорта для детей и молодежи с инвалидностью и направлен на повышение физической активности детей в возрасте 8-12 лет как имеющих инвалидность, так и без нее.

Проект инициирован региональными общественными организациями людей с инвалидностью, родителей детей с инвалидностью «Перспектива» (г. Москва) и «СоДействие» РБ.

Соревнования пройдут по таким видам паралимпийского спорта, как голбол, бочча, волейбол сидя, стрельба из лука, фехтование, настольный теннис и большой теннис на колясках. Эти виды спорта будут выстроены в виде станций. На каждой из станций будут находиться три волонтера и тренер-инструктор. Перемещаясь по станциям, дети попробуют свои силы в том или ином виде параспорта. Для каждой станции отводится 10 минут.

На церемонии открытия выступят руководители и представители министерств и ведомств, действующие паралимпийские чемпионы, руководители проекта из Москвы. В концертной программе юные спортсмены продемонстрируют мастерство в черлидинге, гимнастике, спортивном рок-н-ролле.

По словам организаторов, важно объединять детей через совместные инклюзивные спортивные занятия. Такое взаимодействие поможет детям больше понимать друг друга, применять полученные навыки взаимодействия в учебе. Наряду с Уфой, в проект включились Нижний Новгород, Сыктывкар и Якутск.

Место проведения мероприятия: физкультурно-оздоровительный комплекс «Приозерный». Начало в 12.00.

Дополнительная информация по телефону: 8-917-341-65-50. Электронная почта: samila08@yandex.ru.

Теги: параспорт
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