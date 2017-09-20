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Уфимцы вошли в число самых довольных медициной граждан России

ОБЩЕСТВО

Уфимцы вошли в число самых довольных медициной граждан России Фото: ИА «Башинформ»

Уфимцы вошли в число самых довольных медициной граждан России Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфа — в десятке городов, жители которых больше других довольны качеством получаемых медицинских услуг. Об этом свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при Правительстве РФ.

В каждом городе было опрошено как минимум 400 человек. Доля тех, кто полностью или в основном доволен качеством медобслуживания в своем городе, составляет 47%. Личный уровень удовлетворенности оказался выше — качеством получаемых медицинских услуг оказались довольны 65 процентов респондентов, приводит данные портал «Медвестник».

Самые высокие оценки качества работы лечебных учреждений поставили жители Нижнего Новгорода, Грозного, Казани, Уфы, Петербурга, Тюмени, Оренбурга, Новокузнецка, Пензы и Томска. В конце этого списка находятся Рязань, Челябинск, Набережные Челны, Ижевск, Пермь, Новосибирск, Астрахань, Севастополь, Волгоград, Махачкала.

Теги: здравоохранение, исследование, рейтинги
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