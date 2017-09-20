УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Уникальные кадры с медведями привезла из Баймакского района творческая команда проекта «Культурный сезон. Путешествие по Башкирии» ГТРК «Башкортостан». На записи видно, как два медведя перебегают трассу недалеко от озера Талкас.

По словам съемочной группы, хищники появились настолько неожиданно, что оставалось несколько секунд для того, чтобы расчехлить камеру и успеть отснять видеоматериал. Очередной выпуск проекта «Культурный сезон. Путешествие по Башкирии» посвященный Баймакскому району, выйдет в эфир телеканала «Россия-1. Башкортостан» в ближайшее время.