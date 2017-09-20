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20 сентября Среда

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За неделю волонтеры Википедии создали более 60 новых статей о Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В русскоязычном сегменте Википедии завершилась «Неделя Башкортостана». В течение семи дней все желающие могли создать новые статьи и улучшить уже существующие о географии, населении, культуре, истории, экономике, спорте Башкортостана, а также разместить фотографии на Викисклад.

«Неделя Башкортостана» является частью серии проектов по совместной работе участников — «Недели европейских регионов». Ее цель — написание качественных и полных статей, выработка соглашений по оформлению и содержанию, координация усилий по наполнению Википедии.

В проекте приняли участие более 20 волонтеров Википедии. Итог их недельной работы: 62 созданных и 16 улучшенных статей, один шаблон, 91 изображение.

По числу улучшенных статей и размещенных изображений «Неделя Башкортостана» в лидерах года, по числу созданных статей — в середине списка, сообщили организаторы Вики-марафона.

Со всеми материалами «Недели Башкортостана» можно ознакомиться на странице.

Теги: Википедия, волонтеры
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