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В Уфе открылась детская автошкола

ОБЩЕСТВО

В Уфе открылась детская автошкола Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе

В Уфе открылась детская автошкола Фото: ОГИБДД УМВД по Уфе

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе на базе лицея №155 открылась Республиканская юношеская автошкола. Как пояснили в городской автоинспекции, для лицеистов введены теоретические занятия по правилам дорожного движения и практические — с 12 лет ученики смогут сесть за руль и ездить на автодроме под присмотром инструктора. Планируется, что такие школы появятся в каждом районе города, а в дальнейшем практика распространится в регионы республики. Таким образом, автоинспекция надеется воспитать новое поколение ответственных водителей.

Теги: автошколы, пдд
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