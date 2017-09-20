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Башкортостан присоединится к Всероссийскому дню ходьбы

СПОРТ

Башкортостан присоединится к Всероссийскому дню ходьбы Фото: ИА «Башинформ»

Башкортостан присоединится к Всероссийскому дню ходьбы Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

30 сентября в Туймазах пройдет Всероссийский день ходьбы. Это масштабное спортивно-массовое мероприятие проводит Олимпийский комитет России в рамках программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна».

Проект направлен на популяризацию ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, пропаганду физической культуры и здорового образа жизни.

Всем желающим, вне зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности, которые соберутся в этот день на Площади Октября (Центральный парк культуры и отдыха города Туймазы), предстоит преодолеть дистанцию 2 км. Торжественное открытие фестиваля ходьбы в 11.00. Первыми на старт выйдут ветераны.

Регистрация участников на сайте «Олимпийская Страна» открыта до 28 сентября, — сообщается на сайте Минспорта РБ.

Всероссийский день ходьбы является частью Международного дня ходьбы, который проходит при поддержке Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) во всём мире уже более 20 лет. Ежегодно в нём участвуют более 12 миллионов человек из 150 стран.

Всероссийский день ходьбы в Башкортостане проводится с 2015 года. В прошлом году его участниками стали порядка 30 тысяч человек.

Теги: ходьба
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