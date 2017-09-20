УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ»/.

РИА «Новости» сообщило, что «АФК «Система» готова на мировое соглашение с«Роснефтью». «АФК «Система» уверена, что при конструктивной совместной работе с «Роснефтью» мировое соглашение по «Башнефти» возможно, заявил РИА Новости президент компании Михаил Шамолин, — сообщило агентство. И напомнило: Арбитражный суд Башкирии 23 августа частично удовлетворил иск "Роснефти" о взыскании с АФК "Система" убытков, причиненных башкирской нефтяной компании в 2014 году при ее реорганизации».

«Коммерсантъ» написал про следующий шаг на пути к консенсусу: «Шаг вперед, два назад». Оказывается, параллельно с желанием замириться, ««АФК «Система» оспорила решение суда по иску «Роснефти»: компания считает незаконным решение Арбитражного суда Башкирии о взыскании с нее более 136 млрд руб. из-за реорганизации «Башнефти». Апелляция по этому делу была подана в Челябинский суд. По мнению АФК «Система», суд Башкирии допустил "грубейшие нарушения норм материального и процессуального права"».

Тут же последовал ответный удар, о котором рассказало ТАСС: ««Роснефть» считает апелляцию АФК «Система» односторонним отказом от мирового соглашения». И чуть подробнее: «"Роснефть" считает решение АФК "Система" подать апелляционную жалобу на определение Арбитражного суда Башкирии, взыскавшего в пользу "Башнефти" 136,3 млрд рублей, односторонним отказом от мирового соглашения, сказал ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев».

«Комсомольская правда» напечатала, что «Правительство Крыма бесплатно передало два санатория Чечне и Башкирии». Оказывается, на вчерашнем заседании Совет министров Крыма «одобрил безвозмездную передачу в собственность Республики Башкортостан Клинического кардиологического санатория для детей и детей с родителями «Юбилейный» в Евпатории. Правительство Крыма на этот раз передало Башкирии 19 объектов недвижимого и более 600 наименований движимого имущества». Отличный подарок от крымских друзей!

А «Независимая газета» сообщает о подарке, который нам хотят преподнести китайские братья: «Чистая энергетика приходит в Россию под китайским флагом». Чтобы не сомневались, стоит ли принимать дар, НГ поясняет: «Срок окупаемости вложений в солнечную электростанцию составляет всего пять лет». И рассказывает всю историю вопроса. «В начале сентября китайцы открыли под Астраханью первую солнечную электростанцию «Заводская» мощностью 15 МВт. Этот «солнечный парк» стал первой площадкой из 15, строительство которых запланировано китайцами в шести регионах России. …Всего до 2020 года китайская Amur Sirius планирует построить полтора десятка солнечных станций общей мощностью 335 МВт. Станции будут введены в Башкирии, Калмыкии, на Ставрополье и в Волгоградской области».

«Интерфакс» тоже информирует про суд, не менее серьезный, чем арбитражный суд Башкирии, что видно уже из заголовка: «»Решение суда по референдуму о прямых выборах мэров может быть обжаловано Курултаем Башкирии после изучения мотивировочной части – спикер»». «Госсобрание-Курултай Башкирии примет решение о целесообразности обжалования постановления суда, признавшего незаконным отказ депутатов в проведении референдума о прямых выборах мэров, после ознакомления с его мотивировочной частью, заявил спикер Константин Толкачев.

"Мы еще не получили решение суда. Ознакомимся с его мотивировочной частью, по итогам чего будет принято решение о целесообразности обжалования его в апелляционном порядке", — приводит пресс-служба Госсобрания-Курултая Башкирии слова спикера. По словам К.Толкачева, аналогичные административные исковые заявления были предметом рассмотрения в судах ряда других субъектов РФ, но в отличие от Башкирии заявителям было отказано в отмене соответствующих постановлений региональных парламентов».

Из еще одного сообщения ТАСС следует, что уфимцы, направляющиеся в Анталью, могут начать загорать уже в окрестностях аэропорта «Уфа»: «Рейс из Уфы в Анталью задержан на сутки в аэропорту Башкирии из-за неисправности самолета». Пресс-секретарь аэропорта сообщила, что «Рейс Уфа — Анталья авиакомпании "Турецкие авиалинии" задерживается в аэропорту Уфы на сутки из-за неисправности самолета. Существует вероятность, что время задержки может увеличиться». Она также добавила, что «пассажирам предоставили напитки и горячее питание. "Те, кто изъявил желание, размещены в двух гостиницах"». Если ремонт затянется, то можно и кубка мира дождаться.

Он, как сообщает ТАСС, уже рядом с Башкирией. Ему уже радуется министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер: «Тур кубка чемпионата мира по футболу сопоставим с эстафетой олимпийского огня». По официальной информации, «в рамках тура в Челябинске трофей посетит два футбольных турнира: суперфинал фестиваля дворового футбола и соревнования по мини-футболу среди воспитанников детских домов и интернатов. 22-24 сентября все желающие смогут увидеть кубок и сделать фотографию с ним в торговом центре "Алмаз". В общей сложности трофей пробудет в Челябинске шесть дней и затем уедет в следующий город – Уфу». Естественно, куда же еще. «Всего в рамках тура трофей посетит 24 города России и более 50 стран мира».