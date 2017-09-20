УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В спорткомплексе курортного городка Bellaria-lgea Marina-Rimini-lTALY, прошло торжественное открытие 11 чемпионата Мира Touchsparring W.A.S.C.O. -2017. В составе сборной команды России, в чемпионате участвовал Виль Габдуллин. Профессор, Президент W.A.S.C.O. Гранд мастер 9 Дан Джани Царрицу на церемонии открытия, торжественно вручил Вилю Габдуллину, за укрепления дружбы между народами Италии и России и популяризацию и пропаганду боевых искусств в мире памятный подарок.

Признание от именитого спортсмена вдохновила на победу. Виль Габдуллин выступил на чемпионате Мира отлично, завоевал золотую медаль и стал единственным 36 кратным чемпионом Мира по боевым искусствам в России. На чемпионате Мира участвовало более 350 спортсменов из 15 стран Мира. Чемпионат проходил в разделах; тачспаринг, Каратэ, Теквондо, Кунг-фу и разбивание предметов. Наш земляк-именитый чемпион, Виль Габдуллин участвовал в разделе Кунг-фу, жесткий стиль с оружием. Все судьи высоко оценили чемпионское выступление с оружием (нунчаки, метровая палка). Сборная Россия составленная из спортсменов Мурманска, Санкт-Петербурга, Москвы и Уфы, успешно выступила на чемпионате, завоевали 25 медалей.