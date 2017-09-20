Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.09 ↑

EUR 69.67 ↓

20 сентября Среда

Уфа   °

Виль Габдуллин стал единственным 36 кратным чемпионом Мира по боевым искусствам в России

СПОРТ

УФА, 20 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В спорткомплексе курортного городка Bellaria-lgea Marina-Rimini-lTALY, прошло торжественное открытие 11 чемпионата Мира Touchsparring W.A.S.C.O. -2017. В составе сборной команды России, в чемпионате участвовал Виль Габдуллин. Профессор, Президент W.A.S.C.O. Гранд мастер 9 Дан Джани Царрицу на церемонии открытия, торжественно вручил Вилю Габдуллину, за укрепления дружбы между народами Италии и России и популяризацию и пропаганду боевых искусств в мире памятный подарок.

Признание от именитого спортсмена вдохновила на победу. Виль Габдуллин выступил на чемпионате Мира отлично, завоевал золотую медаль и стал единственным 36 кратным чемпионом Мира по боевым искусствам в России. На чемпионате Мира участвовало более 350 спортсменов из 15 стран Мира. Чемпионат проходил в разделах; тачспаринг, Каратэ, Теквондо, Кунг-фу и разбивание предметов. Наш земляк-именитый чемпион, Виль Габдуллин участвовал в разделе Кунг-фу, жесткий стиль с оружием. Все судьи высоко оценили чемпионское выступление с оружием (нунчаки, метровая палка). Сборная Россия составленная из спортсменов Мурманска, Санкт-Петербурга, Москвы и Уфы, успешно выступила на чемпионате, завоевали 25 медалей.

Теги: спорт, победы
Новости партнеров
Лонгриды
Историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш»
Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Как не стать жертвой финансовых пирамид
Оттуда вы это знаете
Востребованы ли в эпоху интернета «бумажные» СМИ и телевидение в Башкирии
Диспансеризация 2017
Как жители Башкирии могут ее пройти
Пять самых ярких афоризмов Игоря Захаркина
12 потайных мест «Уфа-Арены»
Воздушные ворота Уфы
Почему дети ходили в школу по железной дороге?
Как устроились депутаты госдумы от Башкирии
Лёд тронулся: катки Башкирии
Что нужно знать жителям юга Башкирии и зауралья перед тем, как прийти на избирательные участки 18 сентября 2016 года
Как уфимцам не заблудиться на таганае
Как уфимцам отправиться в однодневный сплав по реке юрюзань
Давлеканово — территория возможностей
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть