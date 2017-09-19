В Уфе на VII Слете студенческих отрядов Приволжского федерального округа выберут лучший отряд Фото: Олег Яровиков В Уфе на VII Слете студенческих отрядов Приволжского федерального округа выберут лучший отряд Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

С 6 по 8 октября в Уфе состоится VII Слет студенческих отрядов Приволжского федерального округа. В мероприятии примут участие более 250 человек – командиры, комиссары и бойцы студенческих отрядов всех регионов ПФО: Башкортостан, Мордовия, Марий-Эл, Татарстан, Удмуртская, Чувашская республики, Самарская, Пензенская, Ульяновская, Нижегородская, Кировская, Саратовская, Оренбургская области и Пермский край.

Как сообщили в пресс-центре РСО, в рамках слета планируется проведение следующих мероприятий:

конкурс профессионального мастерства среди студенческих отрядов проводников;

мастер-класс по работе студенческих сервисных отрядов;

совещание руководителей Региональных штабов МООО «РСО» ПФО;

X Республиканский конкурс «Лучший студенческий педагогический отряд Республики Башкортостан».

Организаторами Слёта являются Центральный штаб Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды», Окружной штаб студенческих отрядов Приволжского федерального округа, Башкортостанское региональное отделение МООО «Российские Cтуденческие Отряды», БашГУ при поддержке Общественной палаты Республики Башкортостан. Цель слета — сохранение, развитие и приумножение традиций студенческих отрядов, их творческого и культурного потенциала, обмен опытом, подведение итогов III трудового семестра, а также планирование работы студенческих отрядов ПФО на 2018 – 2019 гг.