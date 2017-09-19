Что ожидает уфимцев на XXVII Международном Аксаковском празднике Фото: Георгий Шишкин Что ожидает уфимцев на XXVII Международном Аксаковском празднике Фото: Георгий Шишкин

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе 28-30 сентября пройдет традиционный XXVII Международный Аксаковский праздник. Распоряжение о его проведении опубликовано на официальном сайте правовой информации РБ.

Согласно документу создан оргкомитет и утвержден план мероприятий события. Министерству культуры поручено с 30 сентября 2017 года по 30 сентября 2018 года проводить республиканскую акцию «Аленький цветочек».

28 сентября в Уфимском районе в Русском историко-культурном центре «Красный Яр» откроется интерактивная выставка по мотивам книги писателя «Записки ружейного охотника». Будет организован Молодежный круглый стол «Роль традиционной семьи в формировании гражданина России на примере семьи Аксаковых».

29 сентября праздничные мероприятия пройдут в Уфимском, Кармаскалинском и Белебеевском районах.

30 сентября в уфимских школах запланированы Аксаковские уроки, экскурсия по Мемориальному Дому-музею. В саду им. Аксакова пройдут народные гуляния, возложение цветов к памятнику Аксакова. В Башкирском театре оперы и балета состоится торжественная церемония открытия вечера, Аксаковский бал и премьера балета «Аленький цветочек».