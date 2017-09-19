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19 сентября Вторник

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В Уфе на неделю закроется улица Бессонова

ОБЩЕСТВО

В Уфе на неделю закроется улица Бессонова Фото: Олег Яровиков

В Уфе на неделю закроется улица Бессонова Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В связи с капитальным ремонтом дорожного полотна с 08.00 часов завтра, 20 сентября, будет закрыто движение транспортных средств по улице Бессонова на участке от ул. Окружная до проспекта Октября. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

В течение недели подрядная организация будет закрывать движение транспорта по кварталам, о чем будут сообщать соответствующие дорожные указатели.

Ремонт дорожного полотна проходит в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонт ведется по 30 объектам. Сегодня выполнено порядка 50 процентов всех запланированных работ. Работы по семи объектам завершены с нанесением разметки, эти дороги полностью готовы к эксплуатации: Колгуевская, Файзи Гаскарова, Георгия Мушникова, Максима Горького, Сосновской, Чехова, Ульяновых. Нанесение разметки ведется по проспекту Салавата Юлаева, еще шесть объектов подготовлены к нанесению разметки. Работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия завершены на 14 объектах.

Теги: перекрытие дорог
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