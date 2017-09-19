УФА, 19 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Директор Башкирского издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой Ильгам Яндавлетов прокомментировал выход указа главы республики Рустэма Хамитова «О мерах по развитию государственных языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан». Директор главного государственного издательства РБ отмечает его актуальность и своевременность.

«В сфере книгоиздания указ будет способствовать дальнейшему выпуску востребованной, конкурентоспособной литературы на государственных языках Республики Башкортостан, на родных языках народов, проживающих в республике, а также увеличению количества книг с параллельными текстами на нескольких языках».

Ильгам Яндавлетов считает также, что обеспеченность читательской аудитории литературой создает условия для свободного изучения родного и других языков, для воспитания у молодого поколения уважения к истории, культуре, обычаям и традициям всех проживающих в республике народов.

«Большое значение для книгоиздателей имеет возможность реализации различных проектов по грантам главы республики, направленных на сохранение, пропаганду и развитие государственных языков Башкортостана и языков народов республики», — подчеркнул издатель.